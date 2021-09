Afganistan i Irak: wielkie błędy Ameryki. Hegemon ma dość

Wobec chaosu i ofiar wojny w Iraku – zginęło w niej co najmniej pół miliona ludzi – i zamętu wojen domowych na Bliskim Wschodzie o Afganistanie zapomniano. Tymczasem Ameryka wciąż pomagała tam rządowi w walce z talibami i aby go ratować, w latach 2009–10 zwiększyła swe siły do 120 tys. żołnierzy. Nie ograniczano się do militarnego wsparcia – ponad 2 bln dol., jakie utopiono w Afganistanie, poszło też na program pomocy ekonomicznej, edukację, infrastrukturę, budowę demokratycznych instytucji, słowem wszystko, co składa się na model nowoczesnego państwa. Pomagał cały zachodni świat, ale mimo cywilizacyjnego postępu – emancypacji kobiet, niezależnych mediów – próba stworzenia i utrzymania silnego centralnego rządu okazała się fiaskiem. Nie reprezentował on całego społeczeństwa, bo wybierało go kilka procent populacji. Akuszerzy demokracji w Afganistanie jakby nie zdawali sobie sprawy, że kraj ten to zlepek plemion i klanów, których członkowie są lojalni wobec swych lokalnych wodzów i mułłów, a nie centralnej armii i milicji. Co gorsza, rząd rozkradał milionowe fundusze pomocowe, co pogrążyło go w oczach Afgańczyków.