Afera z sekstaśmą w PiS. Były oficer CBA zeznawał w prokuraturze

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w prokuraturze okręgowej w Warszawie we wtorek i środę zeznawał były oficer CBA Wojciech Janik. To on zawiadomił śledczych o ewentualnych nieprawidłowościach w obecnym kierownictwie Biura i ujawnił, że nagrano w agencji towarzyskiej jednego z czołowych polityków PiS.



Wojciech Janik uważa, że z sejfu w CBA wykradziono mu taśmę z nagraniem polityka PiS (East News, Fot: Andrzej Iwańczuk)

- Przesłuchanie trwało dwa dni, w sumie około 13 godzin. Było wyczerpujące i trudne. Na początku czynności zostaliśmy pouczeni o odpowiedzialności karnej za ewentualne ujawnienie tajemnicy śledztwa mediom. Mój klient złożył obszerne wyjaśnienia, powstało już ponad 30 stron protokołu. Przesłuchanie, co jest niestandardowe w takich przypadkach, było nagrywane kamerą. Nie spotkałam się w mojej karierze zawodowej z przypadkiem, żeby przesłuchanie świadka w takiej sprawie było nagrywane - mówi Wirtualnej Polsce mec. Beata Bosak - Kruczek, pełnomocnik Wojciecha Janika. Kolejne terminy przesłuchań wzynaczono na koniec lipca.

Przypomnijmy, Janik był agentem CBA o specjalnych uprawnieniach, który w 2016 r. został wysłany przez samego szefa Biura Ernesta Bejdę do zbadania tzw. afery podkarpackiej. Miał też szukać haków na byłego szefa Biura Pawła Wojtunika.

Podczas misji specjalnej funkcjonariusz CBA dotarł do nagrania z udziałem jednego z czołowych polityków PiS z agencji towarzyskiej. W Sejmie mówił, że taśmę z sejfu mu wykradziono. Jak twierdził, po tym, jak przywiózł do CBA od informatora DVD z nagraniem, stał się niewygodny dla szefów służby. Wszczęto wobec niego postępowanie sprawdzające i zaproponowano mu przeniesienie do departamentu zajmującego się szkoleniami. W 2018 roku Janik sam zwolnił się ze służby w CBA. I zawiadomił prokuraturę o nieprawidłowościach w kierownictwie. Biuro twierdzi, że były agent jest niewiarygodny i kłamie.

Wirtualna Polska poznała treść zawiadomienia oficera do prokuratury, w sprawie niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA Ernesta Bejdę. O aferze zrobiło się głośno wiosną tego roku. Janik sprawą próbował zainteresować również Kancelarię Premiera i Mateusza Morawieckiego, ale - jak ujawniło Radio Zet – jego raport nie został przekazany do KPRM przez szefa CBA Ernesta Bejdę.

W zawiadomieniu agent CBA powołuje się na kilka raportów, które składał szefowi Biura w związku z "nieuprawnionym dostępem do jego szafy pancernej podczas jego nieobecności”. To z tego sejfu miała zaginąć płyta z nagraniem z agencji towarzyskich na Podkarpaciu. Na nagraniu jeden z czołowych polityków PiS miał uprawiać seks z nieletnią Ukrainką. Ale – według byłego oficera CBA – takich nagrań było więcej.

Właśnie w sprawie afery z sekstaśmą toczy się w prokuraturze kolejne postępowanie. Z zawiadomienia marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Kancelarii Sejmu. Polityk PiS poczuł się urażony wypowiedziami agenta CBA, który wymieniał jego nazwisko w kontekście sensacyjnych nagrań. Śledztwo w tej sprawie wszczęto 8 maja. I jak ustaliła WP, cały czas jest w toku.