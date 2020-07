Afera z rosyjskimi youtuberami. Dworczyk: Telefon do Andrzeja Dudy mógł być częścią rosyjskiej wojny informacyjnej

Afera z rosyjskimi youtuberami. - Osoby, które dzwoniły do prezydenta Andrzeja Dudy, znajdują dużo miejsca na łamach przychylnych mediów rosyjskich. Nigdy nie były krytykowane, chociaż ich działania to złamanie prawa administracyjnego. Telefon do prezydenta mógł być operacją w ramach działań dezinformacyjnych Federacji Rosyjskiej - mówił Michał Dworczyk w TVN24.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Michał Dworczyk: "Eksperci działania prowadzone przez Rosjan określają, jako część rosyjskiej wojny informacyjnej" (East News)