Afera z prezydentem Rybnika. Umorzono dochodzenie w jego sprawie

Prokuratura umorzyła dochodzenie dotyczące prezydenta Rybnika, Piotra Kuczery. W listopadzie został złapany na jeździe po wypiciu alkoholu. Śledczy uznali, że nie popełnił przestępstwa, ale to nie przekreśla innych konsekwencji.

"Z uwagi na to, że wynik badania krwi na zawartość alkoholu był niższy od dolnej granicy określonej w Kodeksie karnym, stwierdzono, że zachowanie Piotra K. nie wyczerpało znamienia występku opisanego w art. 178a § 1 kk (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)" - poinformowała w komunikacie Prokuratura Rejonowa w Zabrzu.

Dochodzenie więc umorzono, bo wynik badania krwi prezydenta Rybnika mieścił się w granicach 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Było to 0,49 promila. Taki stan określa się jako "po użyciu alkoholu” i jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Dalszym postępowaniem zajmie się policja.