Prezydent Rybnika po alkoholu za kierownicą. Żądał badania krwi

Policja ma już wyniki badania krwi prezydenta Rybnika Piotra Kuczery, którego drogówka zatrzymała w weekend na obwodnicy miasta. Samorządowiec z PO odmówił badania alkomatem, choć mundurowi czuli od niego alkohol.

Za jazdę po alkoholu samorządowiec może zapłacić grzywnę (do 5 tys. zł) oraz stracić prawo jazdy nawet na trzy lata.

We wcześniejszym wpisie polityk PO przeprosił "wszystkich, którzy czują się zbulwersowani". "Zdaję sobie sprawę z konsekwencji. Wypiłem wino, o jeden kieliszek za dużo. Będę musiał, jak się to mówi, wziąć to na klatę" - pisał Kuczera.