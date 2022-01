Afera z Pegasusem. Bosacki: dwie osoby z PiS poprosiły mnie o kontakt z Citizen Lab

Bosacki przyznał, że wgląd w te dokumenty poszerzył jego wiedzę, ale nie może podzielić się szczegółami ze względu na to, że były to tajne dokumenty. - Już w piątek po południu wysłałem pismo do prezesa Banasia o odtajnienie lub wystąpienie o odtajnienie, bo odtajnia dokumenty zawsze ten, kto je wytworzył - stwierdził senator.