Afera z lotami Marka Kuchcińskiego. "Jedziemy dokładnie w kierunku drugiego Smoleńska"

Marek Kuchciński korzystał z lotów ze złamaniem procedur HEAD - na to wskazuje gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych. - Jedziemy w kierunku drugiego Smoleńska - tak ocenia zachowanie marszałka Sejmu.



Teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Okazuje się, że loty z pilnym statusem HEAD były rezerwowane dla Marka Kuchcińskiego z dnia na dzień. Z kolei instrukcja HEAD wskazuje na to, że informacja o takim locie powinna być składana w wojsku "z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin".

Tymczasem od marca 2018 r. do maja 2019 r., 49 z 98 lotów było zamawianych z dnia na dzień często dochodziło do licznych korekt. Jak wylicza Onet.pl, takich zmian w programie lotów było ponad 20.

– Instrukcja bardzo dokładnie opisuje, kto jest uprawniony do lotu z VIP–em i jak ma być przygotowany statek powietrzny oraz zapasowy. Natomiast jeżeli wszystko dzieje się w pośpiechu, to kiedy ci ludzie mają sprawdzić i oblatać samoloty, kiedy mają się przygotować do lotu? Jedziemy dokładnie w kierunku drugiego Smoleńska... - dodaje gen. Drewniak.