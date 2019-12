WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze metformina + 3 nikkrzysztof kwiatkowskitłit Natalia Durman 3 godziny temu Afera z lekiem na cukrzycę - metforminą. Były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski: gdzieś nie dopełniono obowiązków Metformina, popularny środek dla cukrzyków, może mieć w sobie silnie trujący środek o działaniu rakotwórczym. Sprawę komentował w programie... Rozwiń Metformin To taki lek na cukrzycę … Rozwiń Transkrypcja: Metformin To taki lek na cukrzycę który jest Silnie trujący zawiera silnie trujący związek chemiczny piszą o tym już dzisiaj poranek Taką sprawę bo Powołany sztab Czy taką Najwyższa Izba Kontroli Zajmować ZUS Powiem szczerze że nie znam że nie znam Oczywiście Najwyższa Izba Kontroli może Nie sprawdzać Na jakiej zasadzie dopuszczone leki czy czy procedury za które odpowiada Za funkcje Bo oczywiście jeżeli jest Jakiś Którego działaniem może Szkodliwe dla życia i zdrowia Gdzieś pewno nie dopełniono mnie niedopełnione obowiązków oczywiście jest pytań Dziennik Gazeta Prawna dociera do takiej informacji a pacjenci Informowanie przez prasę a nie przez ministerstwo O sposób reakcji instytucji publicznych bo Jeżeli dochodzi do zdarzeń Które Ktoś z funkcjonariuszy Podejmuję info Czy to w ministerstwie zdrowia O której z agencji nadzór Funkcjonować Rynku farmaceutycznego że dowolny z Może mieć szkodliwe działanie to oczywiście 1 Oczekujemy To natychmiastowa informacja do pacjentów do ich rodzin poinformuj Nie używania tego leku więc to jest oczywiście sytuacja