Afera z "farmą trolli" w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro skrócił delegację sędziego Jakuba Iwańca

Są kolejne reperkusje afery z "farmą trolli" w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skrócił delegację kolejnego bohatera tej afery - sędziego Jakuba Iwańca.

Onet poinformował we wtorek, że współpracownik Łukasza Piebiaka - który podał się do dymisji z funkcji wiceministra w resorcie sprawiedliwości - sędzia Jakub Iwaniec "dostarczał internetowej hejterce Emilii haki na Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia Iustitia".

Gość programu "Rzeczpospolita TV" rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że Zbigniew Ziobro podjął w środę decyzję o skróceniu okresu delegowania sędziego Jakuba Iwańca do resortu sprawiedliwości. To oznacza, że sędzia wróci do pracy w warszawskim sądzie rejonowym.