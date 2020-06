Afera z dotacjami w NCBR. W dokumentach pojawia się audytor Srebrnej

Przypomnijmy, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zrobiło się głośno w kontekście przyznawanych dotacji spółkom brata ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego . Ogólnie w latach 2012-2015 firmie OncoArendi przyznano dofinansowania w wysokości ok. 88 mln zł, a w latach 2016-2020 – ok. 98 mln.

Miliony dla spółek Szumowskich. Minister zaprzecza

NCBR jest instytucją, która jest nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Jaki to ma związek z obecnym ministrem zdrowia? Otóż od 24 listopada 2016 r. Szumowski był sekretarzem stanu w resorcie nauki. Dodatkowo okazało się, że w 2017 roku formalnie pełnił on nad NCBR nadzór warunkowy, czyli de facto odpowiadał za nią pod nieobecność innego wiceministra, Piotra Dardzińskiego.

Przy okazji kontroli poselskiej w NCBR okazało się, że firmą, która badała roczne sprawozdania finansowe w ostatnich latach, jest firma Sadren. To biuro audytorskie mające swoją siedzibę przy ul. Srebrnej 16 w Warszawie. To tu, na gruntach należących do spółki Srebrna, budowę dwóch bliźniaczych wież planował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ta sama firma sprawdzała w ostatnich latach finanse spółki Srebrna, a także przeprowadzała audyt w TVP na zlecenie prezesa Jacka Kurskiego. Chodziło o oglądalność Telewizji Publicznej. Według Kurskiego była ona przez AGB Nielsen zaniżana.