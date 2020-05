Afera ws. "Trójki". Paweł Kukiz oskarża byłą szefową stacji. Magdalena Jethon odpowiada

Trwa burza wokół radiowej "Trójki". Utwór Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", który odnosi się do Jarosława Kaczyńskiego i jego wizyty na zamkniętym cmentarzu podczas 10 kwietnia, pojawił się na pierwszym miejscu piątkowej "Listy przebojów Trójki". Według władz stacji doszło do "manipulacji". Innego zdania są dziennikarze "Trójki", którzy odchodzą z pracy w ramach protestu oraz artyści , którzy ogłosili bojkot stacji.

Po wybuchu afery ws. "Trójki" głos zabrał m.in. Paweł Kukiz, który zapowiedział wniosek o odwołanie prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej. To jednak nie wszystko. Według polityka za czasów rządów PO-PSL "Trójka" zabraniała grać jego piosenek. Swoje zarzuty kierował pod adresem ówczesnej szefowej Magdaleny Jethon. Swoją myśl rozwinął w programie "Kawa na ławę" na antenie TVN24.

"Minuty nadawania piosenki kandydata, którym w tamtych wyborach był Paweł Kukiz, musiałyby zostać doliczone do ogólnego czasu jego obecności na antenie, co byłoby dla niego niekorzystne. Natomiast niewliczenie minut piosenki do czasu obecności na antenie byłoby niesprawiedliwe wobec innych kandydatów. Wstrzymanie więc emisji piosenek w okresie kampanii wynikało z konieczności przestrzegania prawa" - dodała.