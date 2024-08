Afera ws. amunicji. "Tusk chce oddać produkcję Niemcom"

- Donald Tusk na portalu X funkcjonuje czasem jak troll internetowy - stwierdził Andrzej Śliwka, który był gościem Michała Wróblewskiego w programie “Tłit”. Były wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych ocenił w ten sposób wpis premiera, który na platformie X zwrócił się do Mateusza Morawieckiego ws. fabryki amunicji. - O szczegółach niestety nie mogę mówić. Dokumenty są objęte klauzulą. Nie mam problemu, żeby wszelkie dokumenty zostały ujawnione. Zasadniczym aspektem wzmacniania naszej obronności była produkcja amunicji - mówił polityk PiS. Śliwka dodał, że plany PiS miały na celu zatrzymanie środków w budżecie państwa, a produkcja amunicji jest niezbędna do zachowania niezależności w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego. - Mamy do czynienia z wrzutką medialną. Moi informatorzy wskazują, że ta wrzutka medialna jest tylko z jednego powodu. Rząd Donalda Tuska chce się wycofać z tego programu na rzecz kontraktów niemieckimi partnerami - stwierdził Andrzej Śliwka w programie “Tłit”.