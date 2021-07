Afera wokół uczelni o. Rydzyka. Wiceminister broni decyzji

Prokurator Generalny zaskarżył wyrok sądu w Toruniu, który uznał niedoszłego studenta podyplomowego Marka Joppa za ofiarę dyskryminacji religijnej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu założonej przez ojca Tadeusza Rydzyka. Michała Wosia w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski zapytano o to, dlaczego Zbigniew Ziobro zdecydował się na taki krok. - Prokurator Generalny, a nie minister sprawiedliwości wprawdzie w jednej osobie, ale trochę innych urząd więc ja nie znam szczegółów i stanu faktycznego - odpowiedział wiceminister sprawiedliwości. Agnieszka Kopacz przypomniała, że w sprawie Marka Joppa chodziło o niedostarczenie zaświadczenia od proboszcza, które wymagane było do przyjęcia na uczelnie ojca Rydzyka. - Jeżeli uczelnia katolicka respektuje pewne zasady i wprowadza wymogi, to byłbym zaskoczony, jeśli nie wymagałaby w ramach procesu rekrutacji jakiegoś wartościowego zaświadczenia czy sensownego podejścia od kogoś, kto taką osobę zna, kto jest parafianinem i może powiedzieć, że rzeczywiście taka osoba respektuje wartości katolickie - powiedział Michał Woś. - Jestem zaskoczony, że kogoś to dziwi, że uczelnia katolicka chce w ramach wartości, które wyznaje zapraszać na swoją uczelnię do studiowania osoby, które mogą podzielać albo nie ten światopogląd — dodał gość WP.