Afera wokół Muzeum II WŚ. Zapowiedź Kosiniaka-Kamysza

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poinformowało na swojej stronie we wtorek, że "zamierza przywrócić spójność całej wystawie" i powraca "do pierwotnej wersji scenariusza oraz wizji autorów sekcji 'System obozów koncentracyjnych' i 'Droga do Auschwitz' części wystawy zatytułowanej 'Groza wojny'".