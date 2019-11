WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sławoj leszek głódź + 2 antoni dudekks. kazimierz sowa oprac. Anna Kozińska 37 min. temu Afera wokół abp. Głodzia. "To nie jest wielka sprawa dla papieża" Ks. Kazimierz Sowa w programie WP #Newsroom, odnosząc się do zarzutów wobec abp. Głodzia, stwierdził, że papież ma większe problemy niż te,... Rozwiń Stałem przed tym Bo ksiądz powiedz … Rozwiń Transkrypcja: Stałem przed tym Bo ksiądz powiedział o podziale w kościele podziale w w Polsce Templa Jeśli chodzi o marsz Przywołałem i skup opon Biskup Polak Skrytykował plakat ale też powiedział że jest poruszony ty misia Księżyc Gdańska Którzy mówią o Biskupin To to to na pewno nie na 3 z tego co wiem Arcybiskup Głódziu a jednocześnie jest tak wielu Na innym Bis Co najmniej którzy poruszenie Ja napisałem wczoraj też na Profilu że Wyspa Myślę że to jednak coś nowego Taki dyskusje też wewnątrz kościelnej w po Użyłem określenia że to co wydawał Nie ma Gdzie się wydaje prawdopodobnie niż rzeka Bierzemy pod uwagę także album Które wysuwane są przez Bardzo poważne Metropolita Gdański I mówi to Mówi to biskup również czy niego Kolega Zapis Jestem poruszony nie znalazłeś Ale trzymać do Przyjeżdżać i tak To jest coś nowego do tej pory była sytuacja zawsze tak Ksiądz Witko Są to pomówienia Nie chcę Uczestniczyć nie znamy spraw Ale czy to to co Polak powiedział to może zmienić dynamikę w tym sensie że Że jest Jakieś niedowierzanie części środowisk W Polsce że ten papież Franciszek który którego przecież tak oceniamy świetnie w wielu odważnych decyzji No i żebyśmy mieli Żebyśmy mieli jasność Perspektywie problemów Lektor Którymi się zajmuje papież Jestem nie po to 60 jest gdzieś pewnie W połowie Znaczy my nie jesteśmy ani dla papieża problemem ani wyzwaniem ani też jakąś wielką z Którą musiałby się bezpośrednio papieżowi Jego otoczenie To jest pewna dynamika Zmian które będą ważne dla Co się dzieje W Polsce I ta sprawa jeśli Napiszę jak jego siostrę to ja jestem tutaj raczej dość sceptycznie ale docenią jedna To co powiedział prymas Polak Jest Jakiś Coś no To wydaje mi się że ona Czy powinna zostać wyjaśniona Tutaj a nie będzie miała żadnego Wysłania biskup Przedwczesną emeryturę w nim zapomnijmy Tak to Arcybiskup 5 lat No cóż ja mogę Zgadzam się na Tej sprawy Powiedzieć Jana Papieża gdyby jednak Jakiś powodów na polski Awansowała na liście o parę oczyma Sugeruję to mówiłem publicznie w jednym z wywiadów Uważam że Ostatnio Istotną szansą na Kościoła Żeby utrzymać Czasowo Wyślij Jest zastosowanie wprowadzone Prawa emerytalne 65 lat Powyżej szacunkiem z całym szacunkiem dla niektórych ciąży Żeby pewnie padli tego niesprawiedliwie kościół jako całość Był niezwykle na to że praca to jest jedyna Ocena pozycji kościoła katolickiego ona będzie gwałtownie słaby W Polsce na 50 lat Powtórzenie są ordynariusza mi czy szefami dużych 2 Zostaje tylko prymas Polak arcybiskup Ryś