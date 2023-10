Afera wizowa. Posłanka KO komentuje doniesienia WP

Dziennikarze WP ujawnili, że podejrzany w aferze wizowej Edgar K. został zatrzymany po tym, jak funkcjonariusz CBA wręczył mu łapówkę. Edgar K. do dziś nie został zatrzymany. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego, a PiS bagatelizuje sprawę. - Wszystko ma wpływ na kampanię, która jest na finiszu. PiS będzie chciał zakopać gdzie tylko może wszystkie swoje afery. Dla nich nie jest aferą problem z migrantami, nie było dla nich afery respiratorowej i nie było dla nich afery willa plus. To ludzie, którzy budują całą narrację na kłamstwie i manipulacji przy pomocy telewizji publicznej - komentowała w programie "Tłit" posłanka KO Marta Wcisło.

