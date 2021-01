Afera w Wałbrzychu. Michał Dworczyk: to, co się zdarzyło, traktuję jako osobistą porażkę

- Żaden z tych polityków nie był przyjmowany do PiS przeze mnie. Rzeczywiście wszyscy byli członkami PiS w Wałbrzychu, ale ten komitet, na wniosek mój, pod którym podpisali się wszyscy posłowie i senator z naszego okręgu, został rozwiązany przez prezesa naszej formacji, a jego członkowie wykreśleni z listy członków PiS. Takie działania są absolutnie nieakceptowalne, na nie nie może być zgody, stąd takie decyzje. Jedynym rozwiązaniem był tu wariant "zero" - mówił szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Tłit", komentując aferę taśmową w Wałbrzychu. - Jestem pełnomocnikiem okręgu nr 2, szefem subregionu wałbrzyskiego. To, co się zdarzyło, traktuję jako osobistą porażkę. Od półtora roku starałem się w tym komitecie wprowadzić różne zmiany, niestety - jak się okazało - nieskutecznie albo, co najmniej, za mało skutecznie - kontynuował. - Ani na formę, ani na treść tego, co usłyszeliśmy, nie może być zgody. Ma się to nijak do zasad, w oparciu o które budowane jest PiS - podsumował Dworczyk.

