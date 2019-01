Afera w SOP. Pijany oficer pilnował kancelarii premiera

Zastępca dowódcy zmiany z SOP, który odpowiadał za bezpieczeństwo zewnętrzne kancelarii premiera, stawił się w pracy pijany. Grzegorz N. wydmuchał 0,6 promila.

Do tej sytuacji doszło we wtorek. Funkcjonariusz Grzegorz N. przyjechał tego dnia do pracy samochodem. Jak ustalił "Super Express", był pod wpływem alkoholu.