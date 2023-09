Afera w rządzie PiS. Fala komentarzy. "MSZ i konsulaty jak prywatny folwark"

"W związku ze wstrząsającymi informacjami Onetu dotyczącymi działalności Piotra Wawrzyka złożę wniosek do prokuratury o możliwości popełniania przestępstwa z art. 258KK. To co wyczyniała grupa Wawrzyka załatwiając wizy na potęgę powinno zostać dokładnie sprawdzone. PiS w ten sposób pokazał, że te ich wszystkie slogany o bezpieczeństwie Polski można włożyć między bajki" - napisał Jan Strzeżek, były rzecznik Porozumienia, a obecnie kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu.