Afera w PiS. "Nie jesteśmy klubem niepokalanych aniołów"

Afera w rządzie dotycząca nieprawidłowości przy wydawaniu wiz nie cichnie. O pojawiających się doniesieniach, jakoby do Polski miało trafić setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki, porozmawialiśmy z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szrotem. - Wykrycie tych wszystkich nieprawidłowości jest wynikiem działania polskich służb. Moim zdaniem skala tych nieprawidłowości i podejrzeń nie do końca uzasadnia stwierdzenia o aferze. Jest to około 200 spraw - przekonywał Szrot, przytaczając liczby podawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. - Nie jesteśmy klubem niepokalanych aniołów. W naszym klubie też zdarzają się ludzie, którzy sprzeniewierzają się naszym zasadom, ale w przeciwieństwie do innych partii natychmiast wyciągamy konsekwencje - stwierdził szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Rozwiń