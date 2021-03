Afera szpiegowska u giganta meblowego

Francuska IKEA zapłaciła za dostęp do policyjnych akt?

Proces ma swoją genezę w roku 2012, kiedy działające w firmie związki zawodowe zarzuciły kierownictwu, że zapłaciło za dostęp do policyjnej kartoteki, zawierającej dane określonych osób. Francuska filia zaprzeczyła wówczas tym oskarżeniom, ale decyzją szwedzkiej centrali pracę straciło czterech jej dyrektorów.

Pozyskane w nielegalny sposób dane miały posłużyć władzom firmy do prześwietlenia finansów pracowników, których majątek nie przystawał do osiąganych dochodów. Nielegalne praktyki miały także dotyczyć klientów firmy, którzy dziś również pozostają z nią w sporze.

Były szef działu zarządzania ryzykiem Ikea France, Jean-Francois Paris przyznał w sądzie, że faktycznie dochodziło do takich dochodzeń. Co więcej budżet jaki przeznaczono na szpiegowanie pracowników i klientów wynosił ponad 600 tysięcy euro. To właśnie dział Parisa miał zajmować się tego typu dochodzeniami.