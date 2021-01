Afera szczepionkowa. Rektor WUM Zbigniew Gaciong podjął decyzję

Zobacz też: "To sytuacja skandaliczna". Bartosz Arłukowicz ostro o projekcie PiS ws. mandatów

Zbigniew Gaciong oskarża Adama Niedzielskiego o "zamach na niezależność" WUM

Jak przekonuje, Niedzielski jest do niego uprzedzony. "Pretekstem do takich reakcji stało się m.in. przyjęcie przeze mnie zaproszenia od przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia, by dołączyć do ponadpartyjnego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji" - twierdzi w oświadczeniu Gaciong.