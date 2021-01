Afera szczepionkowa. Rektor WUM Zbigniew Gaciong: emocje i żale są zrozumiałe

- Zarówno te po stronie opinii publicznej, jak i społeczności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Te emocje i żale są zrozumiałe. Przeprosiłem wszystkich za to, co się stało - oświadczył w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" prof. Zbigniew Gaciong. Jednak rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej nie zamierza składać dymisji z zajmowanego stanowiska .

- Adam Niedzielski ma do mnie żal, bo wziąłem udział w konferencji prasowej okręgowej izby lekarskiej w rocznicę protestu rezydentów na terenie WUM. Zaproszono mnie, a potem okazało się, że to polityczna manifestacja, było wygrażanie pięściami, wysyłanie worków na zwłoki do ministerstwa. To bardzo dotknęło ministra zdrowia - sam mi to mówił. Przeprosiłem go wówczas, ja się nie angażuję politycznie - wyznał rektor WUM.