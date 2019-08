Afera podkarpacka. Sąd umorzył sprawy dwóch oskarżonych

Sąd Rejonowy w Rzeszowie umorzył sprawy księdza Roberta M. i Edwarda B., byłego dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie. Obaj byli oskarżeni w tzw. aferze podkarpackiej w sprawie płatnej protekcji i przyjęcia korzyści majątkowej. Umorzenie nie jest prawomocne.

Powodem umorzenia są braki formalne - poinformowała we wtorek sędzia Alicja Kuroń z Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Mężczyźni odwołali się i rzeszowski sąd okręgowy uchylił wyrok. Sprawę skierował do ponownego rozpatrzenia.

We wtorek sędzia umorzył postępowanie "z powodu braki skargi oskarżyciela posiłkowego" - podaje rmf24.pl za PAP. Chodzi o to, że oskarżyciel posiłkowy nie uzupełnił aktu oskarżenia. Podczas pierwszego procesu sędzia zwróciła do prokuratury akt oskarżenia ze względu na braki formalne. Prokuratura złożyła wtedy pismo uzupełniające. Zdaniem nowego sędziego, jest ono niewystarczające.