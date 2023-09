Afera PiS to nie afera? Polityk zwraca uwagę na Amerykanów

- To jest poważna sprawa, bo przehandlowano nasze bezpieczeństwo. Jest to sprawa wymagająca wyjaśnienia, dlatego wzywany prezydenta Andrzeja Dudę do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w programie Wirtualnej Polski i Radia Zet "Gra o głosy". Skomentował w ten sposób aferę wizową. W ocenie lidera PSL cały rząd powinien ponieść za to odpowiedzialność. - Odejść powinien cały rząd, ale odwołać go mogą tylko w wyborach świadomi swoich praw wyborczych obywatele - podkreślił. Dodał także, że reakcja Amerykanów pokazuje, jak poważną sprawą jest afera wizowa. Skomentował też słowa Zbigniewa Ziobry, który zapowiedział, że ujawni afery związane z wizami za rządów Donalda Tuska. - Nie obawiam się. Jeśli przez osiem lat trzymali w ukryciu afery wizowe, to dlaczego tego nie rozliczyli?! To jest zaniechanie dojścia do prawdy - stwierdził gość programu.

