Afera Pegasusa. Wicemarszałek Senatu atakuje PiS: Chodzi o niszczenie człowieka

W poniedziałek ruszyła senacka komisja powołana do wyjaśnienia sprawy inwigilacji przy pomocy oprogramowania Pegasus. Eksperci z grupy Citizen Lab ustalili, że szpiegowano telefony mecenasa Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek oraz senatora KO Krzysztofa Brejzy. Swoje ustalenia kanadyjscy specjaliści potwierdzili przed komisją. - Rzeczą, która była dla mnie naprawdę szokująca, jest to, że jeśli uwolniony od polskich sporów kanadyjski ekspert mówi, że metoda polityczna zastosowana wobec Brejzy przypomina mu metody Putina względem Nawalnego, to to są słowa szokujące. Chodzi tutaj o niszczenie człowieka - stwierdził wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w programie "Newsroom" WP. Senator PO dodał, że wciąż nie wiadomo, czy odpowiednia komisja śledcza powstanie również w Sejmie. Przeciwni są posłowie PiS.