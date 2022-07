Afera pedofilska w warszawskim domu kultury. Radni żądają kontroli

"Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone kilka miesięcy temu i mimo to Urząd Dzielnicy Targówek cały czas zwlekał z podjęciem działań mających na celu wyjaśnienie współpracy Roberta K. z domem kultury 'Świt'" - napisali w piśmie do Trzaskowskiego radni. Zaznaczyli też, że "współpraca podejrzanego z miejskimi instytucjami mogła naruszać kwestie formalno-prawne, co do finansowania i faworyzowania działań Roberta K".