Afera Pablo Moralesa. Co wiadomo na temat użytkownika? Zarobił setki tysięcy złotych

Pablo Morales to Bartosz Kopania?

Głos w sprawie zabrał również Bartosz Kopania. "Pytany, za co i kiedy otrzymał 305 tys. zł od PO, Kopania odpisał: 'gros tej sumy uzyskałem w okresie 2016-17. Głównie za szkolenia na rzecz PO/KO oraz za ekspertyzy politologiczne'" - pisze Szymon Jadczak. Na pytania dotyczące powiązań z kontem PabloMoralesPL odpisał natomiast, że "to jest prowokacja TVP Info oraz pisowskich służb. Nielegalna prowokacja. Nie komentuję tego typu pytań, ponieważ zawierają tezę napisaną przez funkcjonariuszy PiS i nacechowane są nieprawdą. A dane na mój temat były pozyskiwane nielegalnie i po to, by zaatakować KO w czasie kampanii wyborczej".