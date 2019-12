Afera Mariana Banasia. Ujawniamy: żona szefa ABW nie pracuje już w NIK

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Iwona Pogonowska - żona szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po ponad 10 latach odeszła z pracy w Najwyższej Izbie Kontroli. Rozwiązanie umowy nastąpiło tuż po tym, jak CBA zawiadomiło prokuraturę o nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia.

- Pani Iwona Pogonowska była zatrudniona w Najwyższej Izbie Kontroli od 12 maja 2009 r. do 30 listopada 2019 r. Stosunek pracy został rozwiązany w drodze porozumienia stron z inicjatywy pracownika. W okresie zatrudnienia w NIK początkowo zajmowała stanowisko starszego inspektora kontroli państwowej, następnie specjalisty kontroli państwowej. Ostatnio Pani Iwona Pogonowska przebywała na urlopie wychowawczym – informuje Wirtualną Polskę wydział prasowy Najwyższej Izby Kontroli.

Zbieżność terminów nieprzypadkowa

Odejście z pracy żony szefa ABW nastąpiło w tym samym czasie, w którym CBA zawiadomiło prokuraturę w sprawie oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Stało się to w piątek 29 listopada, po tym, jak prezes NIK zapowiedział, mimo wcześniejszych doniesień o rezygnacji, że nie poda się do dymisji. Według CBA Banaś ma pieniądze, których pochodzenia nie potrafi przekonująco wyjaśnić. A jego oświadczenia majątkowe są pełne luk.

- Zarówno kierownictwo PiS, jak i służby poszły na wojnę z Banasiem. Jako prezes NIK był przełożonym żony szefa ABW i miał bardzo dużo narzędzi, którymi mógł wpływać na nią, a więc pośrednio na Pogonowskiego. Szef ABW wolał to przeciąć. Dalsza praca jego żony w NIK nie miała racji bytu – mówi nam nasz informator, osoba znająca kulisy odejścia żony szefa ABW.

Szef ABW i znajomość z Banasiem

Pogonowski broni działań ABW

To pod auspicjami Pogonowskiego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzała postępowanie sprawdzające. Postępowanie zakończyło się wydaniem Banasiowi m.in. w 2016 r. poświadczenia bezpieczeństwa. Jak to możliwe, skoro już wtedy ówczesny wiceminister finansów miał mieć niejasne kontakty z osobami z krakowskiego półświatka? Tego ABW racjonalnie nie wytłumaczyła. A według Pogonowskiego, nie było żadnych niepokojących sygnałów z innych służb. Ale to właśnie szefowi ABW zarzuca się, że Agencja nie zapobiegła nominacji Banasia na szefa Najwyższej Izby Kontroli.