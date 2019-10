Afera Mariana Banasia. Andrzej Duda: błędy się zdarzają

"Czy zdarzają się ludzie, co do których pomyliliśmy się lub pomylili się ci, którzy ich na stanowiska wybrali? Zdarza się i należały założyć, że będzie się zdarzało, ale jeżeli się zdarzy, to będzie naprawiane" - zapewniał na spotkaniu z mieszkańcami Biłgoraju prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda

"Jeżeli nawet coś nie będzie działało, będzie naprawiane, zmieniane. Czasem to jest metoda prób i błędów, zwłaszcza w kwestiach delikatnych, których do tej pory nikt się nie podejmował, a takiego programu jak 500+ do tej pory w Polsce nie podjął się nikt" - dodał prezydent.

To już kolejna wypowiedź głowy państwa dotycząca prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W poniedziałkowym wywiadzie dla "Polska the TImes" prezydent wyraził obawy związane z powrotem Mariana Banasia do pracy.

Na spotkaniu w Biłgoraju Andrzej Duda komentował także zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej. "Straszy się ludzi, opowiada się im różne rzeczy, że jak płaca minimalna zostanie podniesiona do 4 tysięcy, to ludzi z pracy pozwalniają. Proszę państwa, nie słuchajcie tych bzdur. My mamy ambitne plany, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na ludzi. Dla mnie najważniejszy jest człowiek' - zapewniał prezydent.

Jako przykład zmiany, którą pozytywnie udało się wprowadzić w ostatnich 4 latach, prezydent powołał się na 500+. "Miało się nie dać wypłacić 500+, miało się nie dać poprawić ludziom warunków życia, miało się nic nie dać zrobić. I co? Była możliwość wprowadzenia 500+" - dodał.