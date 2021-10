Afera mailowa. Zadziwiający wątek o Andrzeju Dudzie, COVID-19 i relikwiach św. Jadwigi Śląskiej

Odpust w Trzebnicy. Księżna wyprasza oddalenie epidemii

Od 14 do 17 października w Trzebnicy odbędą się uroczystości odpustowe: procesje do grobu św. Jadwigi, nabożeństwa i wspólne modlitwy. Według proboszcza sanktuarium ks. Piotra Filasa do Trzebnicy może przybyć około tysiąca wiernych.