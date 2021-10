Afera mailowa. "Wynik PAD zależy od oceny walki z epidemią"

"Znieśmy obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu"

"Kwestie nastrojów stają się coraz bardziej istotne. Tym bardziej że ocena rządu i PADudy zależy od postrzeganej skuteczności walki z epidemią. Moim zdaniem potrzebny jest symbol poradzenia sobie z epidemią. Takim byłoby zniesienie obowiązku noszenia maseczek na otwartym powietrzu (pomysł czeski), w tych powiatach, gdzie w ostatnim tygodniu było mniej niż 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców (niemiecki pomysł). Większość Polaków odczułaby, że epidemia ich w dużej mierze nie dotyczy, że sobie poradziliśmy, byłaby bardziej odporna na te złe przekazy o sytuacji w Polsce. Co więcej, zachęcałbym do pilnego ogłoszenia tego faktu (wczoraj na RZZK przedstawiciel MZ sugerował, że te złe wyniki z kopalń będą jeszcze podawane do końca), gdyż musimy przejść do ofensywy po problemach związanych z tematami maseczek z fałszywymi certyfikatami i Trójki" - czytamy w mailu, który Maliszewski napisał rzekomo do premiera Morawieckiego.