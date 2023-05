To poważny błąd. Odkrycie "na skrzynce Dworczyka"

Co interesujące - link, a także login i hasło do prezentacji do pewnego momentu nadal działały, na co zwrócili uwagę internauci. Redaktorowi Wirtualnej Polski również udało zalogować się do prezentacji. Pokazuje ona przebieg możliwej powodzi w Warszawie. Na mapie zamieszczono "prognozowany zasięg fali powodziowej z uwzględnieniem zagrożonych obiektów". Zaznaczono szpitale, szkoły, budynki mieszkalne i stacje benzynowe.