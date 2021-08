Afera mailowa. Morawiecki miał proponować "zmiany kadrowe" w spółce MESKO?

W związku z wątpliwościami co do zarządzania spółką, Morawiecki miał zaproponować, by ster MESKO przejął Tomasz Stawiński, który miał wyrazić chęć zreformowania spółki. Stawiński w lipcu 2018 roku rzeczywiście został prezesem podlegającej Polskiej Grupie Zbrojeniowej firmy. Funkcję tę pełnił do kwietnia 2021 roku.