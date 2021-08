Błaszczak: MON szybko zareagował na sytuację w Afganistanie

Afganistan. Polska dziennikarka krytykuje rząd

O działaniach polskiego rządu względem osób, które współpracowały z polską misją wojskową w Afganistanie, Wirtualna Polska rozmawiała z przebywającą w Kabulu dziennikarką Krytyki Politycznej Jagodą Grondecką. - Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co robi polski rząd w kwestii naszych afgańskich współpracowników oraz ich rodzin, które znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, to jest kpina. To nie tylko niewywiązanie się z naszego moralnego obowiązku, ale hańbienie honoru Wojska Polskiego - stwierdziła.