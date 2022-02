Afera mailowa. Dworczyk zaskakująco o lokalnych strukturach PiS

Dworczyk prosił o pomoc Jana Matkowskiego. Chciał, by ten przygotował analizę powiatów Dolnego Śląska. Przesłał plik i tłumaczył, co się w nim znajduje. "To jest poparcie dla PiS – zestawienie wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. Duda – emanacja PiS w wyborach prezydenckich otrzymuje najwięcej, w sejmowych PiS otrzymuje dużo, a im niżej, tzn. sejmik wojewódzki, powiat, gmina - to bardzo słabo, co oznacza, że struktury partii i lokalny PiS są do d..." - wyjaśniał Dworczyk, używając nieparlamentarnych słów.