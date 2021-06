Afera mailowa. Katarzyna Lubnauer ostro o Michale Dworczyku: zdrada państwa, powinien zapłacić funkcją

- To kompromitacja rządu. To, co zrobił pan Dworczyk, zasługuje na jedno - na dymisję - mówiła Katarzyna Lubnauer w programie "Tłit" o aferze mailowej z udziałem szefa KPRM. - Rządzący probują wprowadzić na to zasłonę dymną, mówiąc o atakach ze strony Rosji. O tym, że Rosja jest agresorem, wszyscy wiemy. Natomiast czyjąś nieodpowiedzialnością i czyimś działaniem na szkodę państwa jest takie działanie, jak pana Dworczyka, który wynosił służbową korespondencje, związaną z funkcjonowaniem państwa, na swoje biurko w domu, na prywatnego maila. To zdrada państwa, jeśli ktoś ułatwia agresorowi dotarcie do informacji - tłumaczyła Lubnauer. - Za taką niefrasobliwość i nieodpowiedzialność człowiek, który jest ministrem, powinien zapłacić funkcją - stwierdziła.