Afera mailowa. Była "gotowość do dymisji" Dworczyka. Zapowiedź zmian

Minister dodał, że planowana jest nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ma ona dotyczyć m.in. podwyżki wynagrodzeń we wszystkich instytucjach państwowych, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. – Wprowadzone siatki wynagrodzeń mają być zbliżone do mediany rynkowej. – Z topowymi wynagrodzeniami największych graczy trudno nam będzie konkurować, ale wzrost wynagrodzeń dla ekspertów jest konieczny – dodał Janusz Cieszyński. Według planów rząd ma zakończyć prace nad projektem do końca wakacji, następnie trafi on do Sejmu.