Afera Kazika Staszewskiego i listy przebojów Trójki zamknięta. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska nie straci stanowiska

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom o odwołaniu prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej, ma ona pozostać na stanowisku. Zaraz bo wybuchu afery z notowaniem listy przebojów Trójki 15 maja, wniosek o odwołanie Kamińskiej złożył członek Rady Mediów Narodowych z ramienia partii Kukiz'15 Grzegorz Podżorny. Od 17 maja wniosek nie został jednak rozpatrzony, ani nawet nie został wyznaczony termin, kiedy miałaby się to odbyć. Przewodniczący RMN Krzysztof Czabański podtrzymał swoje stanowisko, że nie widzi powodów do odwołania prezes Polskiego Radia.

Dwa tygodnie temu w prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego liście przebojów Trójki zwyciężyła piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój". Powszechnie upatruje się w niej aluzji do wizyty na cmentarzu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w czasie, kiedy z powodu epidemii koronowirusa były one zamknięte dla odwiedzających Notowanie listy przebojów zostało unieważnione przez dyrekcję radia, co spowodowało falę protestów słuchaczy i odejść dziennikarzy radiowej Trójki. Sprawa dotarła na łamy mediów światowych. W rezultacie do dymisji podał się tej stacji radiowej Tomasz Kowalczewski, którego zastąpił wieloletni znany dziennikarz Trójki Kuba Strzyczkowski. Zapowiedział on powroty do pracy niektórych dziennikarzy, którzy zdecydowali się na odejście. W piątek w audycji Michała Olszańskiego "Godzina prawdy" Strzyczkowski przeprosił w imieniu radia Marka Niedźwieckiego, Heleną Wachowicz i i Bartosza Gila, którzy byli wcześniej oskarżani o nieprawidłowości podczas zliczania głosów listy przebojów. Również w piątek, po tygodniowej przerwie, lista wróciła na antenę Trójki, ale w innej konwencji, niż wcześniej. Prowadził ją Mariusz Owczarek, nowy dyrektor muzyczny tej stacji.