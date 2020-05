Afera w Trójce. Czarne chmury nad prezes Polskiego Radia

Zmiany w Trójce

Politycy PiS też są oburzeni. - To, co dzieje się w Trójce jest żenujące. Nie mam dowodów, że lista była fałszowana. Natomiast cokolwiek by tam się działo, to nie służy to kampanii wyborczej - mówił w Polsat News poseł Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.