Afera Funduszu Sprawiedliwości. Przedłużono areszt dla księdza

Spora dotacja dla Profeto

Sprawa wiąże się z dotacją, jaką fundacja Profeto otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze, wynikało, że grant dla Profeto na centrum wsparcia dla osób pokrzywdzonych opiewał pierwotnie na 47 mln zł i już to wywołało ogromne oburzenie. To dlatego, że przed otrzymaniem dotacji fundacja nie miała żadnego doświadczenia w pomocy osobom poszkodowanym przestępstwami, a nawet zapisu w statucie, który pozwalałby na prowadzenie takiej działalności.