Adrian Zandberg został zapytany o zarobki. "Z miłą chęcią odpowiem"

W programie #Newsroom zapytaliśmy lidera partii Razem o to, ile zarabia. - Mamy taką zasadę, że jeżeli ktoś podejmuje pracę w partii, to otrzymuje pieniądze w wysokości średniego krajowego wynagrodzenia - tłumaczy Adrian Zandberg. To około 3,5 tys. zł na rękę.

Adrian Zandberg, lider partii Razem, zdradził, ile zarabia (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Partia Razem w swoim programie chce wprowadzenia pełnej jawności płac. Każdy mógłby porównać swoje zarobki, żeby nie dochodziło do dyskryminacji. Reporter WP Tomasz Molga w programie #Newsroom zapytał kandydata na posła do Sejmu, z czego się utrzymuje. - Ile miesięcznie pan zarabia i jakim samochodem pan jeździ, ewentualnie modelem hulajnogi - dodał.

Adrian Zandberg nie próbował uciec od tego pytania. - Z miłą chęcią odpowiem. Jestem członkiem zarządu partii Razem. Mamy taką zasadę, że jeżeli ktoś podejmuje pracę w partii, to otrzymuje pieniądze w wysokości średniego krajowego wynagrodzenia. To mój cały zarobek - przyznał w programie WP i Polsat News #Newsroom. To ok. 5 tys. zł brutto, czyli 3,5 tys. zł netto.

- Jeśli chodzi o sytuację samochodową, to posiadam prawo jazdy i prowadzę auto, gdy tego potrzebuję. Mieszkam jednak w centralnej części Warszawy, więc zdecydowaliśmy z żoną, że będziemy funkcjonować bez samochodu. Jeśli potrzebujemy auta, to je po prostu pożyczamy - kontynuował.

- Odpowiedź na to pytanie brzmi: na co dzień jeżdżę komunikacją publiczną. Rower jak najbardziej posiadam, ale marki nie podam, bo nie pamiętam i nie przykładam do tego aż tak wielkiej wagi - zakończył.

