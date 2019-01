Adrian Zandberg wskazuje "najbardziej niebezpieczną postać". Nie jest to Bartłomiej M.

Zatrzymanie Bartłomieja M. zdominowało telewizyjne programy publicystyczne. O sprawie wypowiedział się również Adrian Zandberg, który zwrócił uwagę na, że proceder w związku z którym zatrzymano byłych polityków PiS, był tolerowany przez lata.

Lider partii Razem stwierdził na antenie TVN24, że choć uwaga mediów skupiła się na Bartłomieju M., z dwójki zatrzymanych w poniedziałek byłych polityków PiS to nie on był ważniejszy. Zandberg przyznał, że opinia publiczna nieco zlekceważyła bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza.

- To taka postać, która się aż o prosiła o sparodiowanie - powiedział, nawiązując do postaci "Misia" z serialu "Ucho prezesa".

Płatny dostęp do "Ucha prezesa"

Zandberg stwierdził, że "najbardziej niebezpieczna postać" w historii, którą w poniedziałek żyły media, to Mariusz Antoni K. - Od lat ma firmę, która sprzedaje dostęp do ucha prezesa. Ktoś przynosi projekty ustaw i one potem stają się prawem - powiedział lider partii Razem.