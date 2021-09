Adam Niedzielski podał liczbę zakażeń. "Mocne wejście we wrzesień"

Koronawirus w Polsce. "Mocne wejście we wrzesień"

Polityk zdradził, że w środę będzie ponad 350 przypadków zakażeń COVID-19. - To mocne wejście we wrzesień - ocenił szef resortu zdrowia, dodając, że w stosunku do poprzedniego tygodnia oznacza to ponad 50-proc. wzrost. Wszystko wskazuje na to, że to będzie najwyższy wynik od połowy czerwca 2021 roku.