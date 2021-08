Inauguracja roku szkolnego. Modlitwa wiernych na nowy rok szkolny

Bóg stworzył nie tylko świat materialny, który nas otacza i który możemy poznać. On stworzył także każdego z nas i wszystkich ludzi tej ziemi, czyli miliardy niezwykłych i niepowtarzalnych światów. Stwórca obdarzył nas rozumnością i wolnością po to, by każdy człowiek stawał się coraz bardziej podobnym do Niego, czyli żeby dobrem, prawdą i pięknem karmił samego siebie oraz tych, których kocha. Pierwszy dzień nowego roku szkolnego rozpoczynamy od spotkania z Bogiem, który uczy nas myśleć, kochać i pracować. On jest naszym Przyjacielem i Wychowawcą. To On prowadzi nas na głębię mądrości oraz na radosne wyżyny świętości. W tej Mszy Świętej zawierzamy Mu wszystkich pedagogów i uczniów naszej szkoły, gdyż tylko z pomocą Boga jesteśmy wstanie zrozumieć siebie i otaczający nas świat oraz zrealizować nasze najpiękniejsze marzenia i tęsknoty.