Adam Niedzielski odpowiada rektorowi WUM. Użył mocnych słów

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był przewrotnie w programie "Tłit", czy "podziękuje" rektorowi WUM Zbigniewowi Gaciongowi. Afera szczepiokowa idzie bowiem w parze z coraz większą chęcią Polaków do szczepień. - Ja tego tak nie postrzegam. Takie stawianie sprawy, nawet jeśli ma być żartem, jest nie na miejscu. Uważam, że Polaków przekonują fakty - to , że szczepionki są w kraju, jest zorganizowany proces szczepienia, że szczepienie okazuje się bezpieczne, liczba odczynów poszczepiennych jest stosunkowo niska. Postawa, która została zaprezentowana w tej skandalicznej sytuacji, jest postawą, która w żaden sposób, nawet pół żartem, pół serio, nie może być akceptowana - przekonywał minister. Pytany o słowa rektora, który zarzucił mu "bezprecedensowe manipulowanie opinią publiczną", odparł: "Ta rozpaczliwa próba przerzucenia tej sprawy na grunt polityczny jest próbą nie tyle rozpaczliwą, co żałosną. Dla mnie ta sprawa jest poza granicą smaku".

Rozwiń