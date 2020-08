Adam Niedzielski nowym ministrem zdrowia. Bartosz Arłukowicz: ma trudne zadanie

wczoraj pan premier Mateusz morawiecki powołał dwóch nowych ministrów pana przypadku koszula bliższa ciału jeżeli chodzi o Adam angielskiego nowy minister zdrowia pan również był ministrem zdrowia więc liczę na jakąś tam recenzję osoby która po raz pierwszy od 16 lat nie jest lekarzem pan lekarzem pediatrą z zawodu jest czy to ma jakieś znaczenie w tym przypadku chyba ma znaczenia to nie ma Czy minister zdrowia jest lekarzem czy ekonomiczną ważniejsze jest to czy zna system czy wie jakie są zagrożenia czy potrafi przewidywać zagrożenia bo to jest kluczowe na to jest bardzo trudny Resort i to jest bardzo trudna praca niezależnie od tego jakie barwy polityczne towarzyszą ministrowi zdrowia zawsze to jest jeden z trudniejszych resortów w rządzie ten nowy minister który dzisiaj pojawia się w gmachu na Miodowej jest człowiekiem który w systemie pracował aczkolwiek doprowadził także o tym trzeba powiedzieć Także wprost do tego że mamy dzisiaj w nfz-cie niestety dziurę budżetową sięgają po sześciu do ośmiu jakby zł i zarządów tego prezesa który dzisiaj zostaję miejscem zdrowia Do tej dziury budżetowej Doszło więc rozmowę ekonomiczna Czy lekarz comuni ważny w kontekście tego czy skutecznie czy nie No dobrze ale akurat jeżeli chodzi o mist Adama Niedzielskiego to nawet sporo zestawy pozycji pozytywnych komentarzy się pojawiło Michał Szczerba przed chwilą w radiu TOK FM mówił że daję mu kredyt zaufania dr Paweł grzesiowski napisał że nowy minister zdrowia jest osobą zaangażowana w walkę z padami nie potrzebuje czasu na zapoznanie się z aktualną sytuacją pozna mocne i słabe strony systemu i może jakiś głos takiego właśnie który to zaufanie również pana strony czyli chyba jeżeli podchodzi się poważnie do polityki a ja podchodzę poważnie to nie jest tak że w pierwszym dniu urzędowania nowego ministra będzie tam nic to sam fakt że został ministrem takie będzie oczywiście że chciałbym żeby minister zdrowia który został powołany do trudnej sytuacji bo odchodzący minister zdrowia minister Szumowski Po pierwsze zostawił bardzo wiele niewyjaśnionych trudnych spraw które wyjaśnia wymagają ja myślę tutaj o tych już słynnych respiratora za kilkaset milionów zł myślę o tych maseczkach myślę o tych niejasnych umowach ta sytuacja kiedy z dnia na dzień nadchodzi główny minister zdrowia i jego pierwszy zastępca bo taki minister Cieszyński był to jest sytuacja niestabilna to jest sytuacja trudna nowy minister ma trudne zadanie dlatego że przyjmuje Resort w sposób dość gwałtowny Ja rozumiem że był szefem nfz-u ale szef nfz-u to jest jednak inna zupełnie funkcja niż miejsce zdrowia minister zdrowia określa strategie gwarantuje bezpieczeństwo obywatelom szef nfz-u jest zarządzającym po prostu funduszem finansowym zaś minister zdrowia musi być politykiem Czy pan miejscem jest politykiem Myślę że jednak nim nie jest i myślę że też to było jedną z przesłanek na powołanie go na to stanowisko