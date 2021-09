Adam Niedzielski nie poradził sobie z epidemią? Wiceprezes NRL wytyka błędy

Z badania Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że Polacy bardzo krytycznie oceniają działalność Adama Niedzielskiego w związku z pandemią COVID-19. - Pytanie tak sformułowane, mówiące o radzeniu sobie z epidemią koronawirusa, jest już pytaniem ukierunkowującym. Ja bym był bardzo krytyczny w ocenie, jeśli chodzi o zarządzaniu całym systemem opieki zdrowotnej i kontaktem z jego wykonawcami, czyli z personelem medycznym i pacjentami - stwierdził w programie "Newsroom" w WP dr Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. - Natomiast, co do radzenia sobie z pandemią COVID-19, niewątpliwie naszą porażką było to, że mieliśmy najwięcej ponadmiarowych zgonów w Europie. Niektóre decyzje były podejmowane na pewno nerwowo, nie były przygotowane, chociaż trzeba przyznać, że okoliczności łatwe nie były - mówił wiceprezes NRL. - Ciężko o jednoznaczną ocenę, ale nie wątpię w to, że można było tę część zarządczą przeprowadzić lepiej - dodał dr Artur Drobniak.