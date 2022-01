Adam Niedzielski decyduje. To oni zastąpią starą Radę Medyczną?

W piątek 13 z 17 przedstawicieli Rady Medycznej przy premierze powiedziało: dziękuję, to koniec współpracy. I powodów jest wiele. Medycy wskazali jednak, że ich głos od dłuższego czasu nie przebijał się do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, a na pewno już do większości parlamentarnej.