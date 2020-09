Adam Lipiński w zarządzie NBP. Kto zamiast niego będzie nowym posłem PiS?

Adam Lipiński w zarządzie NBP. Kto będzie nowym posłem PiS?

Po zrzeczeniu się przez Adama Lipińskiego mandatu poselskiego na jego miejsce będzie mógł wskoczyć ten, kto w czasie wyborów w 2019 roku miał kolejny wynik. Jak ocenia Interia, najprawdopodobniej będzie to pochodzący z Bolesławca - Szymon Pogoda.

Adam Lipiński odchodzi z Sejmu. Wiemy, kim będzie nowy poseł PiS

Adam Lipiński jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego, współtwórcą Prawa i Sprawiedliwości i od początku istnienia partii nieprzerwanie jej wiceprezesem. Mandat po Adamie Lipińskim obejmie Szymon Pogoda. Potwierdził to on sam w rozmowie z portalem Interia.

- Jeżeli takie decyzje zapadną, a to miejsce zostanie "zwolnione", to tak, obejmę mandat, bo w wyborach startowałem na poważnie. Zostałem obdarzony zaufaniem, dostałem dość dużą liczbę głosów, więc jeśli ta informacja się potwierdzi, to obejmę mandat – powiedział Szymon Pogoda w rozmowie z Interią.